S&P zet outlook Ryanair op negatief vanwege coronacrisis

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) is negatiever gestemd over de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair vanwege de malaise in de luchtvaartsector door de coronacrisis. S&P verlaagt de outlook voor de kredietwaardigheid naar negatief, wat betekent dat er een afwaardering van het kredietoordeel kan komen voor Ryanair.

De rating zelf staat nog op BBB. S&P denkt dat de financiën van Ryanair nog langere tijd onder druk zullen blijven staan door de crisis in de luchtvaartsector door de virusuitbraak. Vanwege de maatregelen om de pandemie moesten veel vliegtuigen maandenlang aan de grond blijven en leed Ryanair, net als andere luchtvaartmaatschappijen, grote verliezen. Het bedrijf is op verschillende manieren bezig om de kosten te verlagen, met ook verlies van banen.