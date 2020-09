Munich Re verwacht 100 miljoen aan claims in Beiroet

quote: TheWatchman schreef op 7 september 2020 15:34:

....duizenden mensen zijn dakloos geworden in Beirut....

Correcte journalistiek, aub

....duizenden mensen zijn dakloos geworden in Beirut....Correcte journalistiek, aub

de locale gouverneur had het over 200.000 mensen minimaal, artsen zonder grenzen over 300.000 dus wat is er onjuist aan de journalistiek?