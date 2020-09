Wall Street dicht voor Labor Day

Gepubliceerd op | Views: 624

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York houden maandag de deuren gesloten voor Labor Day. Dinsdag zal de beurshandel op Wall Street weer aanvangen.

De graadmeters gingen vrijdag nog lager het lange weekend in. Technologiebedrijven werden wederom van de hand gedaan. De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,6 procent in de min op 28.133,31 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,8 procent tot 3426,96 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1,3 procent tot 11.313,13 punten.