Shell: te vroeg voor optimisme over energieprijzen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het is te vroeg om optimistisch te zijn over energieprijzen, zelfs na de recente stijging van de prijs van gas. Dat zegt Maarten Wetselaar, gasdirecteur bij Shell tijdens een virtuele 'Gastech-top'. Volgens hem komt er op een moment een eind aan de stimuleringsmaatregelen van overheden en het economisch herstel zal afhangen van de beschikbaarheid van een vaccin voor het coronavirus.

Wetselaar zei verder dat Shell gas, en vooral vloeibaar gemaakt aardgas, nog steeds ziet als een belangrijke factor in de energietransitie. De totale gasactiviteiten van Shell krimpen dit jaar wel "een beetje". Ook is het volgens Wetselaar steeds moeilijker om investeerders te vinden voor olieprojecten. De olieprijs vindt hij nogal kunstmatig. "Er is veel onderdrukte vraag en veel onderdrukt aanbod. Waar ze elkaar ontmoeten is toeval."