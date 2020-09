APG-bestuursvoorzitter Van Olphen kondigt vertrek aan

Het ABP heeft veel te weinig in goud/zilver en andere grondstoffen belegd. In plaats daarvan zitten ze in veel obligaties met een (opgedrongen) negatief rendement.Ze laten de oren hangen naar de politiek en vooral Brussel. Geen wonder dat ze op een vrij lage reken rente buffer staan. Dure incompetente managers lijkt op een politieke handje klap strategie.