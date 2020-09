APG-bestuursvoorzitter Van Olphen kondigt vertrek aan

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (ANP) - Pensioenuitvoerder APG moet op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter. Gerard van Olphen maakte bekend in het voorjaar van 2021 terug te treden. Die beslissing is deels vanwege privéredenen. Ook noemt Van Olphen de nieuwe strategie die is ontwikkeld als een natuurlijk moment om plaats te maken.

De scheidend bestuursvoorzitter wil de overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom blijft hij voorlopig nog in functie.

Van Olphen trad in maart 2016 aan als bestuursvoorzitter bij APG. Volgens de uitvoerder is onder zijn leiding de uitvoering van de pensioenadministratie verbeterd, is de positie van APG als beleggingsorganisatie wereldwijd versterkt en zijn niet-kernactiviteiten verkocht.