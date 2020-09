Primark verkoopt meer kleding dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 443

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Primark heeft het afgelopen kwartaal meer kleding verkocht dan verwacht. Dat komt mede door een opgehoopte vraag. Alle winkels van de Britse kledingketen die door de uitbraak van het coronavirus waren gesloten gingen weer open.

De laatste vier weken waarvan Primark de data heeft verzameld werd er in de Britse winkels meer verkocht dan ooit tevoren in dezelfde periode. Dat meldt moederbedrijf Associated British Foods (ABF) bij publicatie van de voorlopige cijfers over het gehele gebroken boekjaar. De operationele winst (ebit) komt voor Primark waarschijnlijk uit aan de bovenkant van de eerder ingeschatte bandbreedte. Die lag tussen de 300 miljoen en 350 miljoen pond, omgerekend 335 miljoen en 390 miljoen euro). De omzet over het boekjaar ligt naar verwachting 12 procent lager.