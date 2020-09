'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 624

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint maandag waarschijnlijk met winst. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting hoger openen na de forse verliesbeurt op vrijdag. Beleggers kijken deze week vooral uit naar het rentebesluit in de eurozone en het brexitoverleg. De week begint naar verwachting relatief rustig aangezien Wall Street maandag dicht blijft vanwege Labor Day.

Onderhandelaars voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie spreken elkaar deze week opnieuw over een nieuw handelsverdrag. Volgens zakenkrant Financial Times is de Britse regering van plan met een nieuw wetsvoorstel te komen dat belangrijke onderdelen van de terugtrekkingsovereenkomst met de EU teniet zal doen. Londen legt daarmee een bom onder de huidige onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese export in augustus sterker dan verwacht is gestegen. De invoer daalde daarentegen onverwacht. In Duitsland nam de industriële productie in juli met 1,2 procent toe, terwijl economen hadden gerekend op een groei met 4,5 procent.

Chipsector

Aan het bedrijvenfront gaat de aandacht uit naar de chipsector. De Verenigde Staten overwegen om de grootste chipfabrikant van China, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), op een zwarte lijst te zetten door de zorgen over banden die het bedrijf met het Chinese leger zou onderhouden. De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML is voor SMIC de belangrijkste leverancier.

Op het Damrak liet winkelvastgoedfonds Wereldhave weten zijn financiële speelruimte te hebben vergroot met nieuwe en gewijzigde schuldfaciliteiten van meer dan 130 miljoen euro. Alle schuldverplichtingen zijn daarmee gedekt tot het derde kwartaal van 2022.

Retail Estates

Retail Estates kwam vrijdag na de slotbel nog met resultaten. Het Belgische winkelvastgoedfonds sloot het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar af met een lager resultaat. Door de coronacrisis werden winkels in de panden van de beursgenoteerde onderneming gesloten en huurbetalingen uitgesteld, gekort of kwijtgescholden. Inmiddels zijn die huurbetalingen weer hersteld.

De Europese beurzen sloten vrijdag met stevige verliezen. De AEX-index zakte 1,7 procent tot 540,27 punten en de MidKap verloor 1,2 procent tot 793,00 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 1,7 procent. Ook Wall Street ging lager het lange weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de min op 28.133,31 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,3 procent.

De euro was 1,1829 dollar waard tegenover 1,1814 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,9 procent tot 39,01 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent minder op 41,99 dollar per vat.