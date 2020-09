Duitse industriële productie stijgt mondjesmaat

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: Duitsland

BERLIJN (AFN) - De Duitse industriële productie is in juli met 1,2 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat bleek uit gegevens van de Duitse centrale bank. Daarmee valt de productiegroei lager uit dan verwacht. Kenners rekenden in doorsnee op een groei met 4,5 procent.

Ten opzichte van een jaar eerder kromp de productie met 10 procent, waar economen uitgingen van een daling met 7,4 procent.