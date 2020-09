Stevige groei van Chinese export

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De export van China is in augustus sterker toegenomen dan verwacht. De verdere hervatting van de wereldwijde economische activiteit gaf de uitvoer wederom een zetje. De invoer kromp juist onverwacht, volgens kenners een signaal dat het Chinese binnenlandse herstel aanhoudend kwetsbaar is.

De afgelopen tijd stond de export naar de rest van de wereld juist flink onder druk, doordat veel landen quarantainemaatregelen en lockdowns invoerden tegen de verspreiding van het coronavirus. Die maatregelen werden echter steeds meer versoepeld, wat ook in juli al een flinke exportgroei veroorzaakte.

De uitvoer van de op een na grootste economie ter wereld steeg, uitgedrukt in dollars, met 9,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Economen rekenden op een groei met 7,5 procent. De invoer kromp met 2,1 procent, waar men rekende op een groei met 0,2. Het handelsoverschot steeg naar ruim 58,9 miljard dollar.