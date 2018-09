ING gebeten hond in AEX

Gepubliceerd op | Views: 2.483

AMSTERDAM (AFN) - ING Groep leverde vrijdag op de beurs in Amsterdam stevig aan beurswaarde in. Beleggers zijn bevreesd voor een mogelijk staartje in de omvangrijke witwaszaak, terwijl het bedrijf ook kampt met problemen met de IT-systemen. Sowieso was het sentiment op de beurzen de laatste dag van de week negatief, onder meer door de aanhoudende handelszorgen. Beleggers verwerken ook het omvangrijke Amerikaanse banenrapport.

De AEX-index in Amsterdam stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,9 procent in de min op 534,82 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 764,59 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 1 procent.

ING zag zijn verlies in de AEX gedurende de sessie oplopen. Het aandeel stond met een min van 5,3 procent duidelijk onderaan in de leidende index. Volgens het Financieele Dagblad (FD) kampt de bank in Nederland en België met zulke grote achterstanden op het eigen werkprogramma dat het de bedrijfsvoering begint te bedreigen. ING trof deze week een schikking van 775 miljoen euro vanwege falende antiwitwassystemen. Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank over die zaak.

Stijgers

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was Galapagos met een winst van 2,8 procent. Daarmee herstelde het biotechnologiebedrijf goeddeels van de stevige daling van donderdag. Bij de middelgrote voerde maaltijdbezorger Takeaway de beperkte lijst met stijgers aan met een winst 2,5 procent.

Verder stonden Europese chipbedrijven onder druk na een waarschuwing van de Amerikaanse branchegenoot KLA Tencor voor een vertraagde groei in geheugenchips. Chipmachinefabrikant ASML verloor 1,8 procent in de AEX. In Parijs daalde chipfabrikant STMicroelectronics 1,2 procent en in Frankfurt leverde Infineon 2,8 procent in. In de MidKap stond ASMI bij de dalers met een min van 3,8 procent.

Dalers

In Londen raakte luchtvaartgroep IAG 2,4 procent kwijt. Bij de luchtvaartmaatschappij Britsh Airways, dat onderdeel is van IAG, zijn in de afgelopen weken de financiële gegevens van mogelijk honderdduizenden klanten gestolen via een datalek op de website van het bedrijf.

De euro was 1,1582 dollar waard, tegen 1,1618 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 67,10 dollar. Een vat Brentolie kostte 0,5 procent minder op 76,10 dollar.