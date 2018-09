De "zwarte Zwaan" heet Tesla ? In Mei/Juni circuleerde een bericht in Amerika, dat de markt verrast zou worden met een deconfiture van een bedrijf dat toen nog een torenhoge waardering had. Veel Amerikanen wezen toen naar Amazon, nou dat sprookje is nog springlevend, maar Amerikanen die de Tesla gaan omschrijven als een "standaard auto met veel aan elkaar verbonden accu's" zou dat kunnen gelden als 'breaking point'?