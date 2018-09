Groei werkgelegenheid VS trekt aan

Gepubliceerd op | Views: 646 | Onderwerpen: arbeidsmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus sterker gegroeid dan in de voorgaande maand. Dat blijkt uit cijfers die het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft gepubliceerd.

Volgens de overheid kwamen er vorige maand per saldo 201.000 nieuwe banen bij in 's werelds grootste economie, exclusief de landbouwsector. Er werd door economen in doorsnee gerekend op een aanwas met 191.000 banen. De banengroei in juli werd herzien naar 147.000, van een eerder gemelde 157.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg kwamen er veel banen bij. In de overheid liep het aantal banen juist terug.

Rente

De werkloosheid bleef stabiel op 3,9 procent. Het gemiddelde uurloon steeg met 0,4 procent op maandbasis. Dat is iets sterker dan een maand eerder en hoger dan de gemiddelde voorspelling van economen.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Alom wordt gerekend op een nieuwe renteverhoging deze maand, na al twee eerdere rentestappen dit jaar. In 2019 zullen er dan waarschijnlijk nog drie rentestappen moeten volgen om de Amerikaanse economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen.