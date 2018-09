Gepubliceerd op | Views: 755

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken vrijdag licht lager te gaan openen. Beleggers op Wall Street buigen zich over het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Verder blijft de aandacht uitgaan naar de wereldwijde handelsontwikkelingen.

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten ging in augustus met 201.000 arbeidsplaatsen omhoog. Economen hadden in doorsnee op een groei met 191.000 banen gerekend. De werkloosheid was stabiel op 3,9 procent. Daarnaast gingen de gemiddelde uurlonen op maandbasis met 0,4 procent omhoog, wat sterker is dan gedacht. De cijfers in het banenrapport spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

Beleggers volgen de handelsontwikkelingen nauwlettend. De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Canada lijken waarschijnlijk nog geen akkoord op te leveren. Volgens ingewijden staan er voor de Amerikanen urgentere zaken op de agenda, waardoor een vervanger voor het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (NAFTA) nog op zich laat wachten.

Deadline

Ook verstrijkt vrijdag de deadline voor de invoering van nieuwe Amerikaanse importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen. China heeft al gedreigd tegenmaatregelen te nemen. Verder zou president Donald Trump ook Japan op de korrel willen nemen in zijn handelspolitiek.

Elon Musk weet de aandacht wederom op zich gericht. De topman van de maker van elektrische auto's Tesla zou in een interview met een komiek wiet hebben gerookt en whiskey hebben gedronken. Musk is de laatste tijd geregeld in het nieuws, onder meer vanwege zijn inmiddels ingetrokken plan om Tesla van de beurs te halen. Verder werd bekend dat het hoofd boekhouding van Tesla, Dave Morton, na een maand alweer aftreedt. Voorbeurs staat Tesla duidelijk in het rood.

Koersverliezen

De chipsector lijkt iets te gaan herstellen van de stevige koersverliezen een dag eerder, geholpen door beter dan verwachte prognoses van Broadcom en positieve resultaten van Marvell Technology.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,1 procent hoger op 25.995,87 punten. De brede S&P 500 leverde 0,4 procent in op 2878,05 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,9 procent omlaag tot 7922,73 punten.