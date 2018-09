Hoekstra: EU-witwasregels onder loep nemen

De politici zien niet in dat ze *zelf* gefaald hebben door politietaken af te schuiven op banken die daar niet voor toegerust zijn, en waarvan het zelfs maatschappelijk onwenselijk is dat ze politietaken krijgen zonder alle wettelijke waarborgen, opleiding, bevoegdheden etc. Logisch dat het niet werkt. En degene die daarvoor verantwoordelijk is, is dus de wetgever, de politiek.



In plaats van het bestrijden van witwassen, omkoping, belastingontduiking, drugsgeld etc. weer volledig bij de politie te leggen, waar het hoort, moet de knoet er nog maar eens extra over bij de banken.



De banken verifiëren de identiteit van de klant en geven de politie alle gegevens waar ze om vragen. Die kunnen dan met al hun bevoegdheden en deskundigheid, op basis van de informatie van alle banken en eerder vergaarde kennis en in samenwerking met andere (ook buitenlandse) collega-diensten netjes de criminele geldstromen ik kaart brengen. Dat werkt wel. Maar het kost geld en moeite, en als je de banken er mee kunt opzadelen om het gratis te doen, tja dat is dan wel aantrekkelijk. Ook al weet je dat het niet werkt, maar dat is blijkbaar secundair.