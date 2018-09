Gepubliceerd op | Views: 460

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De industrie voor betalingsdiensten kan sterk blijven groeien, wat de waardering van bedrijven in die sector ondersteunt. Dat schrijft Exane in een rapport. Exane kondigde aan het in Amsterdam genoteerde betalingsbedrijf Adyen te gaan volgen met een neutral-advies en een koersdoel van 600 euro.

Exane wijst op de doorgaande innovatie bij bedrijven en het openen van nieuwe markten. Een belangrijke aanjager van groei bij betalingsdienstverleners is volgens de Franse zakenbank e-commerce. Wat betreft Adyen is Exane van mening dat dit bedrijf een goede positie heeft in diensten voor e-commerce, maar dat de sterke groeivooruitzichten voor het bedrijf al in de waardering zijn verwerkt.

Het aandeel Adyen noteerde vrijdagochtend omstreeks 10.00 uur een plus van 1,4 procent op 638 euro.