Numetal mag bod op Essar Steel doen

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Staalbedrijf Numetal mag in zijn consortium met het Russische VTB Capital een overnamebod doen op het failliete Indiase Essar Steel. Dat heeft een rechtbank in India verklaard. ArcelorMittal had het bod van Numetal en VTB eerder dit jaar aangevochten omdat het niet rechtsgeldig zou zijn.

ArcelorMittal stelde bij die aanvechting dat de familie achter Essar Steel onderdeel uitmaakte van het consortium bij de bieding. Volgens de wet in India is het voor eigenaren van firma's die bankroet zijn niet toegestaan om op onderdelen uit de boedel te bieden. De connectie met de familie achter Essar Steel is nu verwijderd.

Er werd verder geoordeeld dat ArcelorMittal pas een bod mag doen op Essar Steel als het bepaalde schuldverplichtingen van dochterbedrijven voldoet. Daar krijgt het in Amsterdam genoteerde bedrijf drie dagen de tijd voor.

ArcelorMittal en Numetal-VTB liggen al enige tijd in de clinch over Essar Steel. Een eerder bod van ArcelorMittal en Nippon Steel werd verworpen omdat het niet geschikt zou zijn. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.