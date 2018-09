Export Duitsland gaat omlaag

Gepubliceerd op | Views: 438 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De export van Duitsland is in juli met 0,9 procent afgenomen in vergelijking met een maand eerder. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.

Economen hadden in doorsnee op een uitvoerstijging met 0,3 procent gerekend. In juni was nog sprake van een stabiele export.

De Duitse import steeg in juli met 2,8 procent.