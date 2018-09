'Werkachterstand ING bedreigt bedrijfsvoering'

Gepubliceerd op | Views: 2.147

AMSTERDAM (AFN) - ING kampt in zijn thuislanden Nederland en België met zulke grote achterstanden op het eigen werkprogramma dat het de bedrijfsvoering begint te bedreigen. Dat staat in een intern document, dat ook rept van problemen met de IT-systemen, met name in België.

Door de achterstanden komt de 'license to operate' in gevaar, aldus de presentatie van augustus aan eigen managers in de Benelux, die deels in handen is van Het Financieele Dagblad. De achterstanden met het verwerken van een reeks aan problemen, waaronder die rond de naleving van de antiwitwaswetten, heeft een 'kritieke omvang' bereikt. Eerder deze week ontstond grote maatschappelijke en politieke ophef toen bekend werd dat ING een recordschikking van 775 miljoen moest betalen voor falende antiwitwassystemen.

In de hele Benelux telde ING vorig kwartaal 328 grote incidenten, waarvan twee 'kritiek'.