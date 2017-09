Stilte voor de storm op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.105

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenmarkten lieten donderdag maar weinig beweging zien. Beleggers wachtten de komst van orkaan Irma naar Florida af. Verder trok het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) ook op Wall Street de aandacht.

De toonaangevende Dow-Jonesindex zakte 0,1 procent naar 21.784,78 punten. De bredere S&P 500 sloot nagenoeg vlak op 2465,10 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq eindigde 0,1 procent in de plus op 6397,87 punten.

Naast het ECB-besluit kregen beleggers kregen data voorgeschoteld over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is afgelopen week flink toegenomen. Dat komt mede door de ontwrichting die de orkaan Harvey vorige week heeft veroorzaakt in Texas.

Schade bij olieraffinaderijen

De schade die Harvey heeft aangericht bij olieraffinaderijen, heeft daarnaast geleid tot de eerste toename van de voorraad ruwe olie in de Verenigde Staten in tien weken tijd. De voorraden benzine en andere brandstoffen zijn afgelopen week door de beperktere productie juist geslonken.

Op de oliemarkt zorgden de voorraadcijfers van het energieagentschap EIA evenwel nauwelijks voor deining. De prijs van Amerikaanse ruwe olie zakte 0,1 procent naar 49,13 dollar per vat. Brentolie werd 0,6 procent duurder en bracht per vat 54,52 dollar op.

Irma

De opvolger van Harvey, de nog zwaardere orkaan Irma, heeft al een enorme ravage aangericht op de Bovenwindse Eilanden. Dit weekeinde lijkt de zeer zware tropische cycloon ook de Amerikaanse staat Florida te gaan treffen.

Bij de bedrijven stond onder meer de maker van actiecamera's GoPro in de schijnwerpers. De vooruitzichten die het bedrijf gaf voor het derde kwartaal zijn beter dan verwacht. Het aandeel steeg ruim 12 procent. Luxewoninginrichter RH schoot bijna 45 procent omhoog na meevallende kwartaalresultaten.

Eli Lilly

Farmaceut Eli Lilly werd 1,3 procent meer waard. Het bedrijf kondigde aan dat het wereldwijd zo'n 3500 banen gaat schrappen om kosten te besparen. Dat moet extra financiële ruimte opleveren voor investeringen in nieuwe producten.

De euro was bij het scheiden van de markt 1,2020 dollar waard. Bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag was dat 1,2025 dollar.