Industriële productie Duitsland stabiliseert

Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De Duitse industriële productie is in juli gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau donderdag.

Economen hadden in doorsnee juist een groei van 0,5 procent voorspeld. In juni was de industriële productie in Duitsland met 1,1 procent gekrompen.

Op jaarbasis was in juli sprake van een productiegroei van 4 procent voor de Duitse industrie.