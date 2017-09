ING'Vier afzonderlijke zaken ING bij OM'

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar ING vanwege het faciliteren van internationale corruptie en witwassen. Het gaat om vier afzonderlijke zaken. Dat meldt NRC.

NRC baseert zich op processtukken die de krant in handen heeft. Het strafrechtelijk onderzoek luistert naar de naam Houston. In maart meldde ING Bank dat het onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek door de Nederlandse autoriteiten vanwege betrokkenheid bij corruptie, witwassen en het eigen cliëntacceptatiebeleid. De gevolgen van dat onderzoek zouden volgens ING „aanzienlijk” kunnen zijn.

ING wilde tegen de krant niet ingaan op de strafrechtelijke procedure. De bank stelde tegen NRC wel dat het in 2016 „diverse wereldwijde programma’s” is gestart voor „verbetering” van de wijze waarop ING klanten screent en monitort.