Minister adviseert Trump coronasteun per decreet na patstelling

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, zal de Amerikaanse president Donald Trump adviseren per decreet economische maatregelen te nemen tegen de coronacrisis. Dat maakte hij bekend nadat onderhandelingen met Democratische Congresleden niet tot een akkoord hadden geleid.

Onderhandelingen over een nieuw omvangrijk pakket stimuleringsmaatregelen duren al twee weken, maar het Witte Huis en de Democraten lijken het niet eens te kunnen worden. Alleen al de hoogte van de steun is onderwerp van discussie. De Democraten wilden aanvankelijk zo'n 3,4 biljoen dollar vrijmaken voor nieuwe steun, terwijl het Witte Huis liever een bedrag van 1 biljoen dollar ziet.

Het voorstel van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, voor een compromisbedrag van 2,4 biljoen werd van de hand gewezen door de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. "Ik heb ze gezegd pas terug te komen als ze bereid zijn een hoger bedrag te bieden", ze Pelosi na de mislukte gesprekken.

Mnuchin en Pelosi in de clinch

Mnuchin zei dat Pelosi niet bereid is tot het bereiken van een gedeeltelijke overeenkomst. Op bepaalde twistpunten, zoals de hoogte van extra werkloosheidsuitkeringen in coronatijd, zou hij toenadering hebben gezocht. Ook in discussies over financiële hulp aan staten en lokale overheden, een ander belangrijk pijnpunt, was er geen overeenstemming.

Veel steunmaatregelen die sinds de coronacrisis zijn ingevoerd, lopen binnenkort af of zijn al geëindigd. Republikeinen en Democraten zijn het er daarom wel over eens dat er nieuwe stimuleringsmaatregelen moeten komen. Zo is de werkloosheid in 's werelds grootste economie, ondanks een verbetering in de laatste maanden, nog altijd hoog.

Trump kondigde eerder deze week al aan op eigen houtje beslissingen te nemen over maatregelen over crisismaatregelen bij het uitblijven van een akkoord. Zo zou hij per decreet extra steun voor werklozen willen verlengen, het innen van loonbelasting kunnen uitstellen en voorkomen dat huurders hun huis uit worden gezet. Dergelijke ingrepen zouden al dit weekend gedaan kunnen worden, zei stafchef van het Witte Huis Mark Meadows.