Techsector onder druk op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met een gemengd beeld de handel uitgegaan. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China drukten duidelijk op de techsector, nu de Amerikaanse president Donald Trump ook het Chinese Tencent op de korrel neemt. Beleggers reageerden verder op de politieke patstelling in Washington rond een omvangrijk steunpakket tegen de coronacrisis. Het Witte Huis zinspeelt nu op stimuleringsmaatregelen die Trump op eigen houtje kan doorvoeren.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 27.433,48 punten. De breed samengestelde S&P 500 won net geen 0,1 procent tot 3351,28 punten en techbeurs Nasdaq ging 0,9 procent omlaag tot 11.010,98 punten.

Zwaargewichten Microsoft en Apple zakten tot 2,5 procent na Trumps aanval op de populaire app WeChat van Tencent en TikTok van ByteDance. Zijn aanstaande verbod op transacties met WeChat kan onder andere de verkoop van iPhones in China raken, want Chinese consumenten zullen de smartphones massaal links laten liggen als de app er niet op draait.

Verlies van 5 procent voor gameontwikkelaars

Ontwikkelaars van computerspelletjes Activision Blizzard en Electronic Arts verloren tot 5 procent. Beide werken samen met Tencent aan games.

Verder was er aandacht voor Uber, dat 5,2 procent onderuit ging. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app had in het voorbije kwartaal voor het eerst te maken met een gedaalde omzet en leed een nettoverlies.

Reisboekingsbedrijf Booking Holdings kwam ook met cijfers en kreeg door de coronacrisis een flinke klap. Het aantal boekingen bij het moederbedrijf van het Nederlandse Booking.com daalde met 87 procent. Het aandeel won 0,2 procent.

Biotechnoloog Biogen schoot meer dan 10 procent omhoog. Het alzheimermedicijn Aducanumab van het bedrijf wordt door de Amerikaanse medicijnenautoriteit FDA sneller beoordeeld.

De euro was 1,1785 dollar waard, tegenover 1,1789 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 41,51 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 44,62 dollar per vat.