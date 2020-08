Amsterdamse beurs eindigt met bescheiden winst

Gepubliceerd op | Views: 359

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met kleine winsten het weekend ingegaan. Verliezen van eerder op de dag werden weliswaar goedgemaakt na meevallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, maar door zorgen over oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten was er van een jubelstemming geen sprake. Techinvesteerder Prosus was op het Damrak een grote verliezer.

De AEX sloot 0,2 procent hoger op 559,57 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 788,18 punten. De beurs in Parijs ging een fractie vooruit en Frankfurt won 0,7 procent. In Londen eindigde de hoofdgraadmeter een met een miniem verlies.

Prosus zakte 4 procent en eindigde onderaan in de AEX. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend dat Amerikaanse bedrijven praktisch verbiedt zaken te doen met Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft.

Het decreet tegen Tencent lijkt deel uit te maken van bredere acties van Washington tegen Chinese techbedrijven, want het Witte Huis neemt ook al langer de Chinese eigenaar ByteDance van de filmpjes-app TikTok op de korrel. Daarnaast zet de beslissing van de Amerikaanse regering om de leiding van Hongkong te straffen wegens een omstreden veiligheidswet de relatie met China verder onder druk.

Herstel Galapagos

NN Group voerde de hoofdfondsen aan met een winst van 2,5 procent, daags na de publicatie van goed ontvangen halfjaarresultaten van de verzekeraar. Galapagos herstelde van eerdere verliezen en sloot 1,8 procent in de plus. Het biotechnologieconcern heeft afgelopen halfjaar zijn omzet meer dan verdubbeld door betalingen van de Amerikaanse partner Gilead. Hogere uitgaven aan het op de Europese markt brengen van reumamedicijn filgotinib leidde wel tot een groter nettoverlies.

In de MidKap won Corbion 1,5 procent. Het speciaalchemiebedrijf, dat producten levert aan de voedingsindustrie, slaagt er naar eigen zeggen in om ondanks uitdagingen van de coronacrisis toch goede marges te maken en verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. KBC Securities schroefde zijn aanbeveling voor het aandeel op.

De euro was 1,1789 dollar waard tegen 1,1848 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 41,34 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 44,48 dollar per vat.