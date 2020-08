AEX weer in de plus na Amerikaans banenrapport

Bij deze standen van Wallstreet hoort de aex allang het niveau van 600 te zitten...wallstreet heeft continue records bij ons worden zwaargewichten continue zonder enige reden met procenten lager gezet zoals rd arcellor etc.en dan mag asml zgn iets herstellen...

We mogen niet eens boven 560 uitbreken je ziet echt dat partijen onze beurzen shorten...onze analisten zijn echter naief genoeg om china en usa perikelen of de dollar beweging etc..de schuld te geven dat onze aex achterblijdt. Je ziet dat usa op alltime high staat niets aantrekt van al deze verzinsels maar dat centrale bamken en grote partijen usa omhoogzetten ongeacht hoe duur deze bedrijven zijn zoals tesla etc dit zijn de bedrijven die usa great maken dus in belang van Trump. Trump pakt hiermee duitsland aan...met hun Vw groep etc...dit is een strijd tussen grootmachten helaas zit hier geen plekje voor europa laat staan nederland die om elke euro zeuren die naar het buitenland gaat naar Italie maar ondertussen wel hun portemonnee wel voor binnenlandse zaken zoals vluchtelingen het geld aan spenderen..