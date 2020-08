Werkgelegenheid in VS herstelt verder na klappen coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: arbeidsmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten heeft afgelopen maand net als in juni herstel laten zien na de eerdere klappen van de coronacrisis. Exclusief de landbouwsector kwamen er 1,8 miljoen banen bij, heeft het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend gemaakt. De werkeloosheid in 's werelds grootste economie is terug op een niveau van ruim 10 procent.

Hiermee ging het iets beter dan economen hadden voorzien. Volgens een peiling door persbureau Bloomberg rekenden zij in doorsnee op ongeveer 1,5 miljoen extra banen in juli. De cijfers betekenen wel dat het tempo van het herstel flink is afgezwakt ten opzichte van een maand eerder. In juni kwamen er nog 4,8 miljoen banen bij. Dat ging om de sterkste groei van de werkgelegenheid sinds het begin van de metingen in 1939. De werkeloosheid bedroeg toen nog iets meer dan 11 procent.

Amerikaanse bedrijven namen weer werknemers aan, nadat de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus waren versoepeld. Dat er weer meer banen bij komen in de VS, betekent overigens niet dat het land de grootste klappen op de arbeidsmarkt al achter de rug heeft. Wekelijks kloppen er nog altijd meer dan een miljoen Amerikanen bij de overheid aan voor een werkloosheidsuitkering.

De laatste tijd neemt het aantal nieuwe besmettingen met het virus in de VS bovendien flink toe, wat het economisch herstel kan ondermijnen. Daarom hebben veel Amerikaanse staten de laatste twee weken ook weer nieuwe beperkende maatregelen ingesteld. De gevolgen daarvan zijn volgens kenners nog niet terug te zien in het banenrapport.