Goldman Sachs past kwartaalcijfers aan vanwege miljardenschikking

GS was de kernoorzaak van de bankencrisis 2008. Boeven in het kwadraat! Manipuleren nu ook de markten op een verschrikkelijke manier. De vraag is hoe onafhankelijk is de FED. De repocrisis van eind vorig jaar werd ook ingezet door GS. Resultaat - FED moest weer terugvallen op QE. Sommige banken zijn gewoon ongezond groot en machtig. Zelfs Trump kan daar weinig tegen doen. God Save (GS) the bankers..... HN