Techruzie VS en China drukt op beurzen

Waarom moet een hele dag op een banenrapport gewacht worden.

Als banenrapport slechter is dan verwacht, kan beurs omlaag gaan

Of

Als banenrapport slechter is dan verwacht, kan beurs

Omhoog gaan. ------> WANT Kans op stimuleringsmaatregelen.

Of

Als banenrapport beter is dan verwacht, kan de beurs omhoog gaan.

Of

Als banenrapport beter is dan verwacht kan de beurs

Omlaag gaan.------> want minder kans op stimuleringsmaatregelen.



Dit alles is afhankelijk van adviezen en wat er geschreven wordt.



Conclusie, waarschijnlijk gaat beurs omhoog of omlaag van uit emotie en interpretatie...