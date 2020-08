'Galapagos vertoont verwachte vooruitgang'

Gepubliceerd op | Views: 1.066 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van Galapagos in het eerste half jaar toonden vooruitgang, zoals verwacht. Dat constateren analisten van KBC Securities in een rapport. De enige nieuwe informatie die werd gegeven in de handelsupdate was de aankondiging van een herstart van de inschrijving voor onderzoeken naar reumamedicijn filgotinib.

In de rest van het jaar rekenen de marktvorsers erop dat filgotinib op de markt wordt gebracht. De biotechnoloog verwacht zelf dat het medicijn in Europa wordt toegelaten en ook vanuit Japan en de Verenigde Staten verwacht het bedrijf goedkeuring van de autoriteiten. Ook zullen er waarschijnlijk drie medicijnen doorstromen naar de tweede fase in het onderzoek.

In het tweede half jaar voorspellen de kenners wisselvallige aandelenbewegingen van Galapagos, die kunnen pieken bij nieuws over autoriteiten die medicijnen goedkeuren, en licht kunnen afnemen bij mogelijk negatief nieuws over de risicovollere fase 2-onderzoeken. Al met al verwachten de analisten "interessante instappunten" in de komende maanden. Voor nu behoudt KBC het hold-advies met een koersdoel van 192 euro.

Het aandeel van Galapagos noteerde rond 09.30 uur 2,2 procent lager op 155,00 euro.