Bodemonderzoeker TGS biedt miljoenen voor databestand PGS

OSLO (AFN) - De Noorse bodemonderzoeker TGS heeft een voorwaardelijk bod van 600 miljoen dollar uitgebracht op de databibliotheek van zijn Noorse sectorgenoot PGS. Het aanbod bevat ook voorstellen over bijvoorbeeld de deelname van TGS aan toekomstige projecten van de concurrent van Fugro.

De databibliotheek van de bodemonderzoeker is een van de grootste in de seismische industrie, met moderne 3D-technologie in alle belangrijke gebieden waar koolwaterstof wordt gewonnen. Als TGS er in slaagt de bestanden over te nemen, dan zou het bedrijf zijn positie versterken in al die werkgebieden wereldwijd. Of de verkoop lukt, hangt onder meer af van instemming van de aandeelhouders van TGS.