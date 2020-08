DSM koopt aandelen in voor stockdividend

Gepubliceerd op | Views: 494

HEERLEN (AFN) - DSM gaat extra aandelen inkopen. Het speciaalchemiebedrijf meldt 200.000 aandelen in te willen kopen in verband met verplichtingen voor het interim-stockdividend. Hiermee is ongeveer 25 miljoen euro gemoeid, gelet op de slotkoers van donderdag.

Het totale aantal in te kopen aandelen vertegenwoordigt ongeveer 0,11 van de uitgegeven gewone aandelen. De aandeleninkoop zal naar verwachting in het derde kwartaal worden afgerond.