Terugkoop Fortis-obligaties stuwt winst Ageas

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Ageas, de erfgenaam van het vroegere financiële concern Fortis, heeft de winst in het tweede kwartaal met bijna een derde opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder tot 791 miljoen euro. De Belgische verzekeraar profiteerde van een flinke boekwinst op de aankoop van zogeheten FRESH-effecten.

Het gaat om eeuwigdurende obligaties die Fortis in 2002 had uitgegeven. Het concern verkocht destijds voor meer dan een miljard euro van die FRESH-effecten aan grote institutionele beleggers. Ageas besloot vorig jaar om ze terug te kopen omdat de effecten op termijn niet meer zullen meetellen bij het kapitaalbuffer. Daarbij bood de verzekeraar ongeveer de helft van de nominale waarde, vandaar dat er nu een boekwinst van 332 miljoen euro werd bijgeschreven in de kwartaalresultaten.

Door de coronacrisis was verder sprake van een wisselend beeld. Het resultaat bij de levensverzekeringen ging hard omlaag als gevolg van de crisis. Daarentegen steeg de winst bij onder meer schadeverzekeringen aanzienlijk. Dit kwam door een lagere schadefrequentie als gevolg van de coronalockdown. Er waren vooral minder claims bij de autoverzekeringen. Dat niet-dringende medische interventies werden uitgesteld, was eveneens gunstig voor de winst van Ageas.

Goede resultaten

Topman Bart De Smet spreekt van "zeer goede resultaten". Daaruit blijkt volgens hem dat het "economische model" van Ageas goed stand houdt. "We wisten eveneens een hoge en stabiele solvabiliteitsratio te handhaven, en een meer dan bevredigende liquiditeit", benadrukt De Smet. "Als de financiële markten de komende maanden geen aanzienlijke negatieve invloed uitoefenen, hebben we er alle vertrouwen in dat we een resultaat kunnen verwezenlijken dichtbij onze aanvankelijke vooruitzichten, zonder de positieve eenmalige impact van de FRESH-transactie."

Ageas heeft verder bekendgemaakt dat voorzitter Jozef De Mey in oktober vertrekt. Volgens het bedrijf gaat het om een persoonlijke beslissing van de voorzitter. Zijn termijn zou eigenlijk pas in mei volgend jaar aflopen. De Mey is al bijna twaalf jaar voorzitter.