'Banenrapport VS in focus op beurzen'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag met een nipt verlies te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting licht lager openen. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgen voor enige terughoudendheid bij beleggers. Verder gaat de aandacht uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Op het Damrak gaven biotechnoloog Galapagos en speciaalchemiebedrijf Corbion een kijkje in de boeken.

De Chinese beurzen lieten vrijdag flinke tussentijdse verliezen zien. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel decreet ondertekend dat transacties van Amerikaanse bedrijven met ByteDance, het Chinese bedrijf achter TikTok, en Tencent, de eigenaar van WeChat, over 45 dagen verbiedt. Trump vreest dat de bedrijven via de populaire apps informatie over Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese overheid.

Op macro-economisch vlak bleek daarentegen dat de Chinese export in juli veel sterker is toegenomen dan verwacht. De hervatting van de wereldwijde economische activiteit gaf de uitvoer een zetje. De invoer kromp echter onverwacht, wat volgens kenners een signaal is dat het Chinese binnenlandse herstel aanhoudend kwetsbaar is.

Galapagos

Galapagos heeft afgelopen halfjaar zijn omzet meer dan verdubbeld. Dat kwam vooral door betalingen van de Amerikaanse partner Gilead. Daardoor kon het Nederlands-Belgische bedrijf ook meer geld uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling en de voorbereiding voor het op de markt brengen van reumamedicijn filgotinib in Europa. Dit leidde wel tot een groter nettoverlies van 165,6 miljoen euro.

Speciaalchemiebedrijf Corbion verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Het bedrijf, dat producten levert aan de voedingsindustrie, slaagt er naar eigen zeggen in om ondanks uitdagingen van de coronacrisis toch goede marges te maken. Dat lukt doordat Corbion op eigen kracht meer omzet weet te behalen.

Koersen

De Europese beurzen deden donderdag overwegend een stap terug. De AEX-index sloot 0,8 procent lager op 558,46 punten, terwijl de MidKap 0,1 procent won tot 787,41 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,3 procent. Wall Street zette de opmars voort. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 27.386,98 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1 procent tot een nieuwe recordstand.

De euro noteerde op 1,1842 dollar tegenover 1,1848 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 41,89 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent minder, op 45,03 dollar per vat.