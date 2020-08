Trump neemt ook internetreus Tencent onder vuur

Denk dat het voor maandag raak is, de Chinesen gaan dit zo niet verder accepteren, steeds weer zo open voor de gehele wereld aangevallen worden en niets terug doen. Google, Facebook ,Apple en Amazone met hun 10.000 bedrijven doen zoiets niet, het is altijd toeval dat wanneer ik iets op het net zoek altijd reclame krijg op alles forums nog jaren later over deze producten. Hier worden meer data aan elkaar door gegeven en verzameld als de rest van de wereld te samen. Wanneer je een geslachtsziekte hebt zoek geen info op het internet maar ga direct naar de dokter anders ziet iedereen thuis op de computer de komende 20 jaar wat jij gehad hebt!!!!