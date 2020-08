'Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen'

Zolang de boetes en straffen onder de opbrengsten uit het delict blijven zal dit doorgang blijven houden, zeker in ons Kikkerlandje dat te klein is om personen te vervolgen.



In de VS doen ze dat anders via de SEC, dat is echt andere koek daar, 12 jaar brommen hakt erin.



Iedereen leest in de krant dat bepaalde figuren ermee wegkomen, goed voorbeeld doet volgen: meer fraude, meer corruptie(op alle nivos), slechtere betalingsmoraal belastingen, schijt aan alles mentaliteit, niets te verliezen houding, de politiek lokt het gewoon uit eigenlijk!