Stakingen bij Ryanair in Engeland en Spanje

Gepubliceerd op | Views: 868 | Onderwerpen: Groot-Britannië, luchtvaart, Spanje

DUBLIN (AFN) - Britse piloten van Ryanair leggen de komende maanden een aantal keer het werk neer. Er staan vijf stakingsdagen gepland in augustus en september. Ook Spaans cabinepersoneel van de Ierse luchtvaartmaatschappij legt het werk neer in september.

De Britse piloten van pilotenvakbond Balpa stemden met ruime meerderheid voor een staking omdat ze sinds Ryanair eind 2017 vakbonden toestond nog geen loonbod hebben ontvangen. Ze leggen het werk neer op 22 en 23 augustus en vervolgens nogmaals op 2 tot en met 4 september. De bond laat weten geen andere mogelijkheid te zien om de druk op de luchtvaartmaatschappij op te voeren.

Ryanair zegt in een verklaring teleurgesteld te zijn over de staking en stelt dat Balpa niet meer dan 30 procent van de Britse piloten vertegenwoordigt. "Balpa heeft geen mandaat om de vakantievluchten van onze klanten te verstoren", laat Ryanair weten. "Zeker niet in een tijd waarin Britse piloten vrezen voor hun baan vanwege de vertraagde levering van Boeing 737 MAX-toestellen en de dreiging van een no-dealbrexit."

Spaans cabinepersoneel maakte bekend in september te staken. De werknemers van de Ierse prijsvechter protesteren daarmee tegen de sluiting van twee bases op de Canarische eilanden begin volgend jaar. Mogelijk gaat ook nog een basis in de Catalaanse stad Girona dicht. Specifieke data voor de staking zijn nog niet bekendgemaakt.

Ryanair had eind vorige maand al aangekondigd dat het bedrijf mogelijk Europese bases zou sluiten. De budgetmaatschappij ziet zijn uitbreidingsplannen in de war geschopt door brexitperikelen en de problemen met de Boeing 737 MAX-toestellen die om veiligheidsredenen wereldwijd al maanden aan de grond moeten blijven. Volgens het bedrijf heeft het daardoor een overschot van 500 piloten en 400 cabinemedewerkers.