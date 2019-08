Goudprijs piekt door onrust op markt

Ze snappen er weinig van bij IEX. Zilver jaagt op dit moment goud op en zilver stijgt 2x sneller dan GOUD door de onrust in India. India is het zilverland bij uitstek. Op het moment dat er oorlog dreigt (zoals nu met Pakistan) dan is de fysieke vraag naar zilver niet te stuiten (kan ook moeilijk gemanipuleerd worden - wat met papieren contracten wel eenvoudig te doen is - zie Deutsche Bank en hun veroordelingen in de USA voor manipulatie van de zilvermarkt).



Overigens is dit pas het begin van een enorme move in zilver (richting >50 per ounce) - we gaan m.i. nog wel verdubbelen en meer.



Neveneffect is overigens de enorme klap die Deutsche Bank door de stijging van de zilverprijs nu gaat krijgen. Zoals bekend zit men bij DB zwaar - (extreem zwaar!!!) - short in zilver. Gaat om tientallen miljarden. Niemand weet precies hoeveel - maar ik zag een getal van 450 miljard ooit voorbij komen alleen al in zilver. Als zilver dus verdubbeld dan is DB zeker failliet want die bedragen zijn niet bij te storten - zelfs niet met steun van de Duitse Regering. Dit nog los van de posities in goud in platina waar DB ook short zit. Jarenlang heeft men via manipulatie van de edelmetalen de koersen laag kunnen houden maar bij echte onrust als er fysieke vraag ontstaat kunnen ze dat niet (papier om ooit te leveren kan je eindeloos blijven bijdrukken - maar zilver wat er helemaal niet is uit de kluis toveren is veel moeilijker).



Kortom wat we gaan zien in de komende 6 weken is een totale meltdown in DB. En dat op zich kon wel eens de grootste bankcrisis ooit veroorzaken - Lehmann is een kleintje vergeleken met DB.



Hou je hart dus maar vast en koop FYSIEK zilver of goud. Is de enige remedie tegen de giga-crisis en bankrun waar we nu de voortekenen van zien.



HN