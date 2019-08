Gepubliceerd op | Views: 2.338

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag flink lager geopend. Daarmee is de winst van een dag eerder weer bijna weggesmolten. Beleggers nemen hun toevlucht tot veilig geachte beleggingen als goud en staatspapieren. De opbrengsten op dertigjarige Amerikaanse staatsleningen schommelen rond het laagste niveau ooit. Renteverlagingen in Nieuw-Zeeland en India versterken de zorgen over de wereldwijde economische ontwikkelingen.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 1,6 procent lager op 25.612 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 1,3 procent in tot 2844 punten en techbeurs Nasdaq werd 1,2 procent lager gezet op 7741 punten.

Walt Disney verloor 6,2 procent. De film- en entertainmentreus behaalde in de afgelopen verslagperiode een lagere winst dan kenners hadden verwacht. Bioscoopsuccessen werden deels tenietgedaan door hogere kosten voor een eigen streamingdienst en de integratie van overgenomen onderdelen van 21st Century Fox.

Gezondheidszorgbedrijf CVS Health zag in de prestaties van het voorbije kwartaal aanleiding zijn winstdoelstelling naar boven bij te stellen en werd 5,5 procent hoger gezet. Beyond Meat verloor 0,3 procent. De maker van vleesvervangers gaat honderden broodjeszaken van Subway vegetarische gehaktballen leveren, waarmee het bedrijf zijn tot dusver grootste deal met een restaurantketen sluit. Pakketbezorgers FedEx (min 2,4 procent) beëindigde op zijn beurt een samenwerkingsovereenkomst met webwinkelreus Amazon.