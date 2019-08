'Lagere opening Wall Street verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 2.098

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan woensdag naar verwachting voor een lagere opening, vooral als gevolg van handelsvrees. Beleggers nemen hun toevlucht tot veilige havens ten koste van investeringen in aandelen. De rente op dertigjarige Amerikaanse staatsleningen schommelt rond het laagste niveau ooit. Renteverlagingen in Nieuw-Zeeland en India versterken de zorgen die leven over wereldwijde economische ontwikkelingen.

Eerder deze week zorgde een escalatie van het Amerikaans-Chinese handelsconflict al voor stevige verliezen op de beurzen wereldwijd. Larry Kudlow, de belangrijkste economisch adviseur van president Donald Trump, nam iets van die vrees weg door te stellen dat het geplande handelsoverleg met een Chinese delegatie in september doorgaat.

Het kwartaalcijferseizoen is ondertussen ook nog volop aan de gang. Film- en entertainmentreus Walt Disney behaalde in de afgelopen verslagperiode een lagere winst dan kenners hadden verwacht. Bioscoopsuccessen werden deels tenietgedaan door hogere kosten voor een eigen streamingdienst en de integratie van overgenomen onderdelen van 21st Century Fox.

CVS Health

Gezondheidszorgbedrijf CVS Health zag in de prestaties van het voorbije kwartaal aanleiding zijn winstdoelstelling naar boven bij te stellen. Farmaceut Teva zag de winst dalen, maar minder hard dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Het bedrijf kondigde ook het vertrek van zijn financieel directeur aan. Na het sluiten van de beurzen opent het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app Lyft de boeken.

Beyond Meat stond voorbeurs op winst. De maker van vleesvervangers gaat honderden broodjeszaken van Subway vegetarische gehaktballen leveren, waarmee het bedrijf zijn tot dusver grootste deal met een restaurantketen sluit. Pakketbezorgers FedEx beëindigde op zijn beurt een samenwerkingsovereenkomst met webwinkelreus Amazon.

Dinsdag sloten Amerikaanse beurzen met winst. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent in de plus op 25.029,52 punten en de breder samengestelde S&P 500 won 1,3 procent op 2881,77 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 1,4 procent aan tot 7833,27 punten.