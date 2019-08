Teva boekt succes met nieuwe medicijnen

Gepubliceerd op | Views: 647

JERUZALEM (AFN) - Farmaceut Teva heeft de voorbij maanden minder winst gemaakt, maar meer dan waar kenners in doorsnee hadden gerekend. Het Israëlische bedrijf, met een beursnotering in New York, profiteerde vooral van de verkoop van middelen tegen migraine en de ziekte van Huntington, een erfelijke, progressieve hersenaandoening.

Het gaat om 'blockbuster medicijnen' Ajovy en Austedo, die de kar voor Teva trokken. De meeropbrengsten van deze relatief nieuwe middelen compenseerden voor de mindere prestaties bij al wat oudere middelen zoals Copaxone, dat patiënten met multiple sclerose gebruiken. Teva zag bij de oudere middelen de omzet dalen, mede door concurrentie van goedkopere soortgelijke medicijnen.

Teva sloot het tweede kwartaal af met een aangepaste winst van 653 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 794 miljoen dollar. De omzet kwam uit op 4,3 miljard dollar, wat een daling met 8 procent op jaarbasis betekende. Teva hield vast aan zijn eerder gerapporteerde winst- en omzetdoel voor dit jaar.

Verder maakte de onderneming bekend dat financieel directeur Michael McClellan om persoonlijke redenen vertrekt bij Teva. Hij zal nog aanblijven tot na de presentatie van de derdekwartaalcijfers later dit jaar.