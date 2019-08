Gepubliceerd op | Views: 807

DEN HAAG (AFN) - Van Lanschot Bankiers moet voor een klant die zijn aflossingsvrije hypotheek voortijdig openbrak een nieuwe boeterenteberekening maken. Dat volgt uit een uitspraak van de geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid.

Voor de berekening van deze zogenoemde boeterente moeten banken zich houden aan een leidraad van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In de kern komt dat erop neer dat de bank geen hogere vergoeding in rekening mag brengen dan het eigen financiële nadeel als gevolg van het tussentijds oversluiten van hypotheken of het aanpassen van het rentetarief.

In de uitspraak gaat de geschillencommissie erop in hoe de leidraad precies moet worden toegepast. Er speelde ook nog een verwante zaak bij ING. Uiteindelijk volgt de geschillencommissie de wijze waarop ING de leidraad heeft toegepast en komt daarmee terug op een standpunt uit eerdere uitspraken. Zowel de betrokken consumenten als de banken kunnen nog bij Kifid in beroep gaan.