'Mogelijkheid boete bij ABN baart zorgen'

Gepubliceerd op | Views: 2.465

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Dat voor ABN AMRO mogelijk nog een boete dreigt in verband met het niet op orde hebben van klantdossiers, baart analisten van KBC Securities zorgen. Mede daarom verlagen ze hun advies voor het aandeel van accumulate naar sell. Het koersdoel gaat van 27 naar 16 euro.

ABN AMRO moet van De Nederlandsche Bank (DNB) al zijn particulieren klanten in Nederland gaan doorlichten. In verband met een verbeterplan is een voorziening genomen van 114 miljoen euro. Omdat de kwestie door DNB zelf werd aangekaart bij de bank, zou het kunnen dat er nog een boete volgt. Maar of dit zo is weet de bank nog niet, vandaar dat ABN AMRO er ook geen details over kan geven.

KBC wijst op meer kwesties bij het financiële concern. Zo maken de analisten op uit het kwartaalbericht dat de bank rekening houdt met een aanhoudend ongunstig renteklimaat. Dit zou de resultaten in de toekomst onder druk kunnen zetten. Verder vinden de marktvorsers het interimdividend tegenvallen. Het interimdividend werd vastgesteld op 0,60 euro per aandeel, waar KBC op 0,65 euro per aandeel had gerekend. De kwartaalwinst was wel beter dan verwacht.

Andere adviezen

ING heeft een neutraal oordeel over al het nieuws van ABN AMRO. De analisten noemen eveneens de tegenwind van de lage rente, maar wijzen tegelijk op een goede kostenbeheersing en veel sterker dan verwachte onderliggende operationele prestaties. ING handhaaft zijn hold-advies, met een koersdoel van 26,50 euro. Ook Goldman Sachs houdt het advies op neutral. Analisten van de Amerikaanse bank spreken over de gehele linie van een goed kwartaal.

Het aandeel ABN AMRO noteerde na ongeveer een uur handelen 2,7 procent lager op 16,12 euro. Daarmee was de bank de grootste daler in de AEX-index op de beurs in Amsterdam.