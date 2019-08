Meer interesse Fortis-schikking dan voorzien

Gepubliceerd op | Views: 676 | Onderwerpen: banken

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Voor de zogeheten Fortis-schikking hebben zich veel meer beleggers aangemeld dan verwacht. In totaal hebben 290.000 voormalige aandeelhouders aangegeven compensatie te willen omdat ze waren misleid in aanloop naar het omvallen van Fortis in 2008. Dat meldt Ageas, de erfgenaam van het vroegere financiële concern Fortis.

Volgens de vorig jaar bereikte schikking met beleggingsclubs heeft de Belgische verzekeraar 1,3 miljard euro ter beschikking gesteld om gedupeerde beleggers te vergoeden. Ageas hield aanvankelijk rekening met 175.000 tot 200.000 claims.

Hoeveel een individuele gedupeerde ontvangt voor het verlies op zijn Fortis-belegging, is afhankelijk van een aantal factoren. Door de grote toevloed aan aanvragen is verwatering, en dus een lagere vergoeding, volgens Ageas mogelijk. Wie voor 31 december 2018 een dossier heeft ingediend, is wel hoe dan ook gegarandeerd van 70 procent van de vergoeding.

Overname

Fortis nam in 2007 de Nederlandse delen van ABN AMRO over. De kapitaalpositie van het Belgisch-Nederlandse bank- en verzekeringsconcern was daardoor dusdanig verzwakt dat het bedrijf ten onder ging in de kredietcrisis die kort daarna losbarstte. De Nederlandse onderdelen werden eind 2008 genationaliseerd, de Belgische bankactiviteiten werden verkocht. Aandeelhouders zagen daardoor de waarde van hun bezittingen in korte tijd veel minder waard worden.

Ageas opende ook de boeken over het afgelopen halfjaar. Er werd een winst in de boeken gezet van 606 miljoen euro, tegen 441 miljoen euro een jaar eerder. Topman Bart De Smet wees er daarbij op dat zowel de levensverzekeringen als de tak niet-leven (schadeverzekeringen) goed presteerden. Daarnaast was er nog een positieve bijdrage uit Azië.