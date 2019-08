'Ahold zal markt niet plezieren'

Gepubliceerd op | Views: 1.514 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van Ahold Delhaize over het tweede kwartaal van het jaar waren in lijn met de "niet veeleisende analistenconsensus". Dat stellen marktvorsers van Berenberg in een reactie. Zij wijzen er daarbij op dat het handelsbericht de markt "waarschijnlijk niet zal plezieren".

Dat komt onder meer omdat de vergelijkbare omstandigheden volgens de kenners in de tweede helft van het jaar veel zwaarder worden. Berenberg ziet de resultaten als "een manifestatie van het verliezen van momentum" voor Ahold. De analisten denken dat de algemene schattingen neerwaarts bijgesteld zullen worden.

Berenberg hanteert een sell-advies op Ahold Delhaize, dat dinsdag sloot op 20,16 euro.