Hapag-Lloyd verscheept meer containers

HAMBURG (AFN/RTR) - Hapag-Lloyd heeft in de eerste helft van het jaar meer containers verscheept. Dat had een positief effect op het resultaat, zo bleek woensdag uit een handelsbericht van de containerreus. "We hadden te maken met een goede eerste jaarhelft", aldus het bestuur van de onderneming.

Hapag-Lloyd zette een winst van 146 miljoen euro in de boeken. Een jaar eerder was nog sprake van een verlies van 101 miljoen euro. De omzet kwam in de verslagperiode uit op ruim 6,2 miljard euro. De onderneming profiteerde onder meer van een flinke stijging van de vrachttarieven.

De verwachting voor heel het jaar blijft staan. Wel waarschuwde topman Rolf Habben Jansen dat de wereldwijde scheepvaartindustrie last kan gaan krijgen van de toenemende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.