Debiteur Roodmicrotec gaat in beroep

ZWOLLE (AFN) - Toeleverancier aan de chipindustrie RoodMicrotec kan een zakelijk geschil met een debiteur nog niet achter zich laten. Deze partij gaat in beroep tegen een recent vonnis van de rechter, zo gaf Rood aan in een verklaring.

Eerder stelde het bedrijf dat het de debiteur waarmee het in de clinch lag slechts 5225 euro aan schade hoeft te vergoeden. Dit terwijl in verband met de claim in 2018 een voorziening van 130.000 euro in de boeken was opgenomen. Het geschil ging over het al dan niet nakomen van afspraken. De debiteur beriep zich op verrekening wegens schadevergoeding. Daar was RoodMicrotec het niet mee eens.

RoodMicrotec stelde eerder dat door het vonnis de voorziening zou vrijvallen. Onduidelijk is of dat zo blijft, het bedrijf was niet direct bereikbaar voor een reactie.