E.ON heeft last van Brits prijzenplafond

ESSEN (AFN/DPA) - E.ON voelt de nieuwe regels voor de energiemarkt in het Verenigd Koninkrijk. De Britten hebben begin dit jaar een bovengrens voor de tarieven voor gas en licht op de particuliere markt ingevoerd, waardoor het Duitse energieconcern daar lagere winstmarges behaalde.

De aangepaste operationele winst (ebit) daalde in de eerste zes maanden met 12 procent tot circa 1,9 miljard euro. Ook de aangepaste nettowinst viel lager uit op 900 miljoen euro, tegenover 1,1 miljard euro een jaar eerder. De omzet steeg daarentegen met 5 procent tot 16,1 miljard euro.

E.ON is op dit moment bezig Essent-moeder Innogy in te lijven, als onderdeel van een grotere deal met energiereus RWE. De overname is naar verwachting in september afgerond.