Forse winstgroei Munich Re door lagere claims

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Munich Re heeft de winst in het tweede kwartaal stevig zien groeien. Dat kwam onder meer omdat er lagere claims voor natuurrampen uitgekeerd moesten worden dan een jaar eerder, zo bleek woensdag uit een handelsbericht van de Duitse herverzekeraar.

Munich Re zag de winst met 36 procent aandikken tot 993 miljoen euro. Dat is in lijn met de prognose die de herverzekeraar eerder al naar buiten had gebracht. Munich Re houdt vast aan zijn eerder afgegeven winstverwachting voor het hele jaar. Over heel 2019 rekent het bedrijf op een resultaat van circa 2,5 miljard euro.