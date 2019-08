Gepubliceerd op | Views: 724 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De productie van de Duitse industrie is in juni met 1,5 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.

Economen rekenden gemiddeld op een daling met 0,5 procent. In mei nam de industriële productie in Duitsland met 0,1 procent. Eerder werd een stijging van 0,3 procent gemeld. Op jaarbasis ging de productie in de Duitse industrie in juni met 5,2 procent omlaag, na een afname van 4,4 procent in de voorgaande maand. Dat percentage werd bijgesteld van een eerder gemelde min van 3,7 procent.